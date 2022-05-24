FREE GAS FRIDAY

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*Rules and Regulations: Must be 18 years of age or older and legal resident of West Virginia or Virginia to qualify. Winners will announced on-air Friday mornings around 8:30 A.M. A valid phone number must be provided. Prizes not picked up within 7 days will be forfeited. Any other prizes won are null and void with the 20 day waiting period. Only one entry per person, per household, per location. May re-register each week.