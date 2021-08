Lady Gaga Announces New Chromatica Remix Album

This Friday (September 3), Lady Gaga will release Dawn of Chromatica, a full-length reimagining of Chromatica. The collection, executive produced by BloodPop®, features remixes from Arca, Charli XCX and A. G. Cook, Shygirl and Mura Musa, Pabllo Vittar, Rina Sawayama, Bree Runway and Jimmy Edgar, LSDXOXO, Dorian Electra, and many others. Find the tracklist and album cover below.

Lady Gaga and BloodPop® executive produced the original Chromatica, which got nominated for the 2021 Grammy Award for Best Pop Vocal Album.

Revisit “5 Takeaways From Lady Gaga’s New Album, Chromatica” on the Pitch.

Dawn of Chromatica:

01 Lady Gaga: “Alice (LSDXOXO Remix)”

02 Lady Gaga: “Stupid Love (Coucou Chloe Remix)”

03 Lady Gaga / Ariana Grande: “Rain on Me (Arca Remix)”

04 Lady Gaga: “Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)”

05 Lady Gaga: “Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)”

06 Lady Gaga: “911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix)”

07 Lady Gaga: “Plastic Doll (Ashnikko Remix)”

08 Lady Gaga / Blackpink: “Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix)”

09 Lady Gaga: “Enigma (Doss Remix)”

10 Lady Gaga: “Replay (Dorian Electra Remix)”

11 Lady Gaga / Elton John: “Sine From Above (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)”

12 Lady Gaga: “1000 Doves (Planningtorock Remix)”

13 Lady Gaga: “Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)”

14 Lady Gaga: “Babylon (Haus Labs Version)”