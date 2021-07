Shame Announce 2022 Tour, Get Remix From Parquet Courts’ Austin Brown: Listen

Shame:

07-25 Southwold, England – Latitude Festival

08-20 Brecon Beacons, Wales – Green Man Festival

08-21 Biddinghuizen, Netherlands – Lowlands Festival

08-29 Turin, Italy – Today’s Festival

09-03 Herne Hill, England – Wide Awake Festival

09-24 Beseançon, France – Festival Détination

09-25 Angers, France – Levitation

11-09 Cardiff, Wales – Tramshed

11-10 Birmingham, England – The Mill

11-12 London, England – Brixton Electric

11-13 London, England – Brixton Electric

11-15 Brighton, England – Chalk

11-16 Norwich, England – The Waterfront

11-17 Sheffield, England – The Leadmill

11-19 Leeds, England – Beckett’s Union

11-20 Glasgow, Scotland – Queen Margaret Union

11-21 Newcastle England – Boiler Shop

11-23 Cambridge, England – The Junction

11-24 Manchester, England – O2 Ritz

11-25 Liverpool, England – Hangar 34

11-26 Bristol, England – SWX

02-07 Vancouver, British Columbia – Rickshaw Theatre

02-08 Seattle, WA – The Crocodile

02-09 Portland, OR – Doug Fir Lounge

02-11 San Francisco, CA – Great American Music Hall

02-14 San Diego, CA – The Casbah

02-15 Tucson, AZ – Club Congress

02-17 Austin, TX – Mohawk

02-18 Fort Worth, TX – Tulips

02-19 Fayetteville, AR – George’s Majestic Lounge

02-20 Lawrence, KS – The Bottleneck

02-22 Minneapolis, MN – Fine Line

02-23 Chicago, IL – Thalia Hall

02-25 Columbus, OH – Skully’s Music Diner

02-26 Lakewood, OH – Mahall’s

02-27 Toronto, Ontario – The Opera House

03-01 Montreal, Quebec – Theatre Fairmont

03-03 Cambridge, MA – The Sinclair

03-04 New York, NY – Webster Hall

03-05 Philadelphia, PA – First Unitarian Church

03-07 Washington, DC – Black Cat

03-08 Durham, NC – Motorco Music Hall

03-09 Atlanta, GA – Terminal West

03-11 Nashville, TN – Exit In

03-12 Birmingham, AL – Saturn

03-13 New Orleans, LA – Gasa Gasa

03-30 Amsterdam, Netherlands – Paradiso

03-31 Antwerpen, Belgium – Trix VZW

04-01 Paris, France – Bataclan

04-02 Zurich, Switzerland – Mascotte

04-04 Munich, Germany – Strom

04-05 Berlin, Germany – Festaal Kreuzberg

04-06 Hamburg, Germany – Knust

04-08 Copenhagen, Denmark – VEGA

04-09 Stockholm, Sweden – Debaser Strand

04-10 Oslo, Norway – Rockefeller

04-12 Groningen, Netherlands – Vera

04-13 Luxembourg, Luxembourg – Den Atelier

04-14 Cologne, Germany – Club Bahnhof Ehrenfeld

05-21 Madrid, Spain – Tomavistas Festival

06-04 Barcelona, Spain – Primavera Sound

All products featured on Pitchfork are independently selected by our editors. However, when you buy something through our retail links, we may earn an affiliate commission.